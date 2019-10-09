哈萨克斯坦与德国将签署7亿欧元投资协议

哈通社/柏林/10月9日 -- 在柏林举行的哈萨克-德国商业论坛上与德国西马克集团、德国林德气体和德国CLAAS 集团等多家企业进行的合作前景会谈中，哈-德两国达成了一项执行价值约7亿欧元的投资项目协议。

根据哈萨克斯坦外交部消息，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将于2019年12月前往德意志联邦共和国进行正式访问，届时会推进该项目的落实，签署执行文件。

两国商界的200多名代表出席了在柏林举行的哈萨克-德国商业论坛。

活动期间，讨论了贸易、经济和投资项目的前景，并提出了互利合作的新机会和领域。

由副总理罗曼•斯卡利亚尔率领的代表团中，包括外交部副部长叶尔梅克·阔谢尔巴伊吾勒、环境地质和自然资源部副部长桑加尔·扎尔科谢夫、贸易和一体化部副部长阿扎玛特·阿斯哈尔吾勒、还有巴伊铁列克国有控股公司、«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金、部分国家机构、各州州政府代表、国有公司和商务代表等，也一同参加了本次论坛。

政府副总理罗曼·斯卡利亚尔表示，为了通过工业原材料之外的行业推动经济发展，哈萨克斯坦进行了国内经济的现代化和工业化。实现工业创新和«绿色»经济发展史这一新政策成功的基础。在这方面，哈萨克斯坦企业家的目标是作为新技术和创新领域领导者，与德国公司建立合作伙伴关系，通过引入数字技术和工业4.0发展新领域也是在合作关系中首要的目标之一。

当今，德国是哈萨克斯坦的主要外国经济合作伙伴之一。在过去的14年中，德国公司在哈萨克斯坦的投资额达到了50亿美元。根据德国统计局的数据，2018年底双边贸易额约86亿美元， 达到了历史最高。

此外，目前哈萨克斯坦有900多家德资公司。其中从事技术气体生产的林德集团（Linde Group）在哈萨克斯坦的直接投资已经超过了3亿美元。

德国经济东部委员会董事会成员、Knauf公司首席合伙人曼弗雷德·格伦德在论坛发表讲话时说道：«如今，哈萨克斯坦为发展贸易出台了许多有利政策。哈萨克斯坦经济的增长预测令人惊讶。例如，根据新加坡经济发展局(EDB)的预测，2019年哈国的GDP增长率将达到3.5％。 2020年的预测显示哈萨克斯坦是欧亚经济联盟的经济增长引擎。这方面的不断发展可以对哈萨克斯坦-德国的经济关系产生积极影响，为此我们感到非常高兴。上半年双边贸易额达到了27亿欧元，哈萨克斯坦占德国在中亚地区贸易的80%。»

与此同时，哈方与德国经济东部委员会一起准备了《贸易经济合作路线图》。计划在我国总统前往德国进行正式访问期间签署该文件，该文件包括达成协议的投资项目详情。

«Kazakh Invest»的代表乌勒甫·瓦库尔卡在发言中表示：«此次论坛为哈-德两国的政治、经济、分析专家代表提供了绝佳机会。哈萨克斯坦正在逐步实施旨在改善投资环境的改革。为吸引投资也在优化基础设施。 我坚信，通过达成的协议，在不久的将来新合资企业和生产设施会投入运营。»

据悉，在柏林举行的此次论坛主要日程包括«哈萨克斯坦-德国：新方向、新产业、新合作»、«新经济和产业数字化»、«哈萨克斯坦-德国粮食安全合作»、«地质调查，新能源和工业的环保化»等四个主题进行的讨论。讨论中双方就物联网、物流、能源、农工联合体、地质勘探、工业和城市基础设施的数字化和生态等问题上交流了意见。

根据讨论的结果，双方一致认为在哈-德贸易关系上哈萨克斯坦是可信赖的合作伙伴，并就两国贸易在欧盟实施中亚战略上将起到关键作用等一系列问题上达成了共识。

值得一提的是，哈萨克-德国商业论坛是在哈萨克斯坦外交部，«Kazakh Invest»国家股份公司，驻德国的哈萨克斯坦大使馆和德国经济东部委员会的组织下举办。

【编译：阿依波塔】