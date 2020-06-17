7月起 哈国将恢复与韩国之间的国际航班

哈通社/努尔苏丹/6月17日--据工业和基础设施发展部消息，自2020年7月1日开始，将开放阿拉木图和首尔之间每周3次的定期航班。

自6月8日起， 阿斯塔纳航空公司（Air Astana）已经开始运营阿拉木图和首尔之间的每周遣返航班。

此外，自7月3日起， 阿斯塔纳航空公司（Air Astana）将新开通阿拉木图到巴统之间的（格鲁吉亚黑海沿岸城市）的定期航班。

另外，从6月20日起，将恢复以下定期航班：

·6月20日-阿拉木图-安塔利亚-阿拉木图；

·6月20日-努尔苏丹-伊斯坦布尔-努尔苏丹；

·6月21日-阿拉木图-伊斯坦布尔-阿拉木图；

·6月21日-努尔苏丹-安塔利亚-努尔苏丹；

·6月23日-阿特劳-伊斯坦布尔-阿特劳；

·7月1日-阿拉木图-第比利斯-阿拉木图。

国际航线执飞客机主要型号为：空中客车A320 / A321和巴西航空工业公司E190-E2飞机。

此前，交通运输首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫宣布，考虑到国家疫情类别，国际航班将分阶段恢复。

根据计划，从2020年6月20日起，哈萨克斯坦将分阶段恢复飞往土耳其、中国、韩国、泰国、格鲁吉亚和日本的国际航班。

【编译：阿拉依】