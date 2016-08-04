教科部将在8月12日前公布高等教育奖学金名额

哈通社阿斯塔纳8月4日电（记者鲁斯兰·哈毕索夫）国家高等教育奖学金分配委员会4日在阿斯塔纳举行会议。

根据会议决议，我国今年的高等教育奖学金名额将于8月12日前，在全国主要媒体进行公示。



据教育和科学部部长叶尔兰•萨哈迪耶夫透露，今年的奖学金名额共有31702个，其中，大学新生奖学金名额为28752个，预科名额为2950个。



总体而言，今年的奖学金名额在专业方面的分配，主要基于当前国家经济社会现状制定。



按照学科分类，今年工科类专业奖学金名额达到12593个，教育类专业5000个，农业和兽医学专业2690个，医学类专业3000个。



据教科部部长介绍，通过竞争模式最终认定可获得相关奖学金名额的高等学校名单也已经获得了最终确认。



今年全国112所普通高等院校中的87所获得国家奖学金名额。



"今年参与奖学金考试的考生人数为59677人，其中47342人为国语考生（占比达80%），12335人为俄语考生。" 萨哈迪耶夫说。



萨哈迪耶夫还透露，今年又9797人选择报考《永恒国家的青年--向工业前进！》计划框架下的相关专业。（编译：木合塔尔·木拉提）