日本首相安倍决定8月15日不参拜靖国神社

哈通社阿斯塔纳电，据亚洲自由电台消息，日本政府人士透露，日本首相安倍晋三将从9号下午起休约两周的暑假。安倍计划9号出席完长崎原子弹爆炸遇难者悼念暨和平祈愿仪式后，去山梨县的别墅和山口县老家度假。他打算于终战纪念日的8月15号在东京出席全国战殁者追悼仪式，之后返回山梨县等地继续休假。

日本政府相关人士透露，首相安倍基本决定不在8月15号的终战纪念日参拜靖国神社。为在11月亚太经合组织北京峰会上能实现日中首脑会谈，安倍认为需要在某种程度上顾及中方。

安倍6号在广岛市召开记者会，对于11月将在北京召开的亚太经合组织峰会，安倍重申了实现日中首脑会谈的愿望，称"日中两国间存在许多悬而未决的问题，希望能在APEC期间举行日中首脑会谈。"

日本公明党党首山口那津男在6号的记者会上表示说: "在8月15号这个有特殊意义的日子进行参拜可能会引起外交问题。应想想如何确保国家利益。"要求安倍对终战纪念日当天参拜靖国神社保持克制。

安倍正在探讨和去年一样，作为自民党总裁自费献上"玉串料"，希望在考虑到反对参拜的中韩两国的感情的同时，也谋求获得作为其主要支持群体的保守派的理解。

日本副首相兼财务相麻生太郎在本月5号的记者会见中表示，8月15号的日本终战纪念日，他不会去参拜靖国神社。

日本绑架问题担当相古屋圭司5号在记者会上称"经常在8月15号参拜"，对参拜态度积极。古屋与总务相新藤义孝、行政改革担当相稻田朋美去年在终战日参拜了靖国神社，预计这3名阁僚今年也将参拜。

为出席东盟外长会议到访缅甸的中国外长王毅8号接受了日本记者团的采访。王毅没有否认与日本外相岸田文雄接触的可能性。在此之上，王毅再度强调了中方在靖国神社、尖阁诸岛（中国称"钓鱼岛"）问题上谋求日本让步的立场，王毅指出，日本很清楚中方的立场，希望日方在改善关系上拿出具体行动。