肯尼亚8月20日起禁止来自埃博拉疫区旅客入境

哈通社阿斯塔纳8月17日电，据中新网援引外媒报道，肯尼亚政府于当地时间16日表示，该国决定禁止来自埃博拉疫情最严重的几内亚、利比里亚和塞拉利昂的旅客入境。这项措施不影响对抗疫情的医疗人员以及从上述三国归国的肯尼亚人。

肯尼亚卫生部长马查里亚(James Macharia)表示，这项措施也针对途经此三国的旅客。他说："着眼公共卫生利益，肯尼亚政府决定暂时禁止来自或途经受埃博拉影响西非三国的旅客入境，也就是塞拉利昂、几内亚和利比里亚。" 马查里亚称，这项措施不影响对抗埃博拉疫情的医疗人员以及从那三个国家返国的肯尼亚人。但他提醒，这两类人员将会受到"严格筛检，可能有必要把人员隔离起来"。 肯尼亚航空公司当天也宣布，由于西非爆发埃博拉疫情，该公司将暂停飞航利比里亚首都蒙罗维亚和塞拉利昂首都利伯维尔的班机。肯尼亚航空指出，这项暂停飞航将自当地时间8月19日午夜起实施。 肯尼亚航空表示，该公司在肯尼亚卫生部建议下，作出上述决定。肯尼亚卫生部正竭力防堵埃博拉病毒入侵。 此外，多家欧洲航空公司已暂停飞航塞拉利昂和利比里亚首都的班机，这两国为抑制埃博拉疫情扩散已宣布进入紧急状态。 肯尼亚卫生官员此前发现4起疑似感染埃博拉病毒案例，但经检验证实全部为阴性。