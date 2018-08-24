8月24日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/8月24日 -- 哈通社为各位读者总结8月24日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月24日,星期五

8月24日是阳历一年中的第236天，离全年的结束还有129（闰年则还有130）。

世界各国/地区节日：

乌克兰独立日 乌克兰是东欧国家，南接黑海、东连俄罗斯、北与白俄罗斯毗邻、西与波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚和摩尔多瓦诸国相连。乌克兰于1991年8月24日宣布独立。



利比亚国旗日 利比亚国旗是利比亚的国家象征之一，现行的国旗于2011年8月3日启用，是为红、黑、绿三色横旗，黑色带子中央有新月和五芒星。这面旗帜曾于利比亚王国时期使用，其后因利比亚前最高领导人穆阿迈尔·卡扎菲推翻王朝而停用。2011年8月20日，利比亚全国过渡委员会成功攻下的黎波里，并获得联合国承认，利比亚王国时期的国旗得以重新采用。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1998年 根据总统令，著名作曲家努尔黑萨•特列恩迪夫荣获"人民英雄"称号。

1999年 "上海五国"元首在比什凯克市举行会晤。

2010年 哈萨克斯坦和塔吉克斯坦举行首次外交部理事会会议。

2011年 阿塞拜疆首都巴库市举行关于哈萨克斯坦的照片展。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统对塞尔维亚进行正式访问。

【编译：冰山】