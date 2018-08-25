8月25日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/8月25日 -- 哈通社为各位读者总结8月25日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月25日,星期六

8月25日是阳历一年中的第237天，离全年的结束还有128（闰年则还有129）。



世界各国/地区节日：

乌拉圭独立日 乌拉圭东岸共和国，通称乌拉圭，南美洲东南部国家，西邻阿根廷，东与北邻巴西，南濒拉普拉塔河，东南濒大西洋。1825年8月25日从巴西帝国的统治下独立。

巴西武装力量日 每年8月25日为巴西武装力量日。

巴黎解放日 解放巴黎，是指第二次世界大战中盟军从德国人手中夺回对巴黎控制权的战斗。战斗自1944年8月19日起，至8月25日德国守军投降为止。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 哈萨克斯坦总统杯国际网球赛在阿拉木图市举行。

1997年 土耳其伊兹密尔市举行第四届突厥人民大会。

2005年 哈萨克斯坦能源领域理事会首次会议在阿拉木图召开。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统同鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫举行会谈。

2011年 前韩国总统李明博成为阿斯塔纳荣誉市民。

【编译：冰山】