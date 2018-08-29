8月29日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/8月29日 -- 哈通社为各位读者总结8月29日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月29日,星期三

8月29日是阳历一年中的第241天，离全年的结束还有124（闰年则还有125）。



世界各国/地区节日：

禁止核试验国际日 2009年12月2日，联合国大会第六十四届会议一致通过第64/35号决议，宣布8月29日为禁止核试验国际日。该决议呼吁致力于加强"关于核武器试爆或任何其他核爆炸后果以及终止此种爆炸必要性方面的公众意识和教育"。该决议由哈萨克斯坦连同很多提案国和联合提案国发起，旨在纪念1991年8月29日塞米巴拉金斯克核武器试验场关闭。设立这个纪念日是对联合国、其会员国、政府间和非政府组织、学术机构、青年网络及媒体的激励，也是在宣传、教育和倡导必须将禁止核试验作为走向更安全的世界的可贵的一步。

塞梅核武器试验场关闭日 1991年8月29日，根据总统令，塞梅核武器试验场正式关闭。

斯洛伐克民族起义纪念日 斯洛伐克共和国 通称斯洛伐克，是中欧的一个内陆国家。每年8月29日为斯洛伐克民族起义纪念日。哈萨克斯坦同斯洛伐夫于1993年1月1日建立外交关系。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1720年 东哈州首府乌斯卡曼市正式成立。乌斯卡曼市于1868年获得城市地位。

1949年 塞梅核试验场进行苏联首次核武器试验。

1991年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于关闭塞梅核试验场》的总统令。

2002年 纳扎尔巴耶夫总统出席巴伊铁列克观景塔揭幕仪式。

2009年 乌斯卡曼市为伟大诗人阿拜•库南巴耶夫竖立纪念碑。

2012年 哈萨克斯坦驻吉尔吉斯奥什市荣誉使馆举行开馆仪式。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统在名为《从禁止核试验到建立无核世界》国际会议上发表讲话。

【编译：冰山】