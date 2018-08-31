8月31日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/8月31日 -- 哈通社为各位读者总结8月31日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月31日,星期五

8月31日是阳历一年中的第243天，离全年的结束还有122（闰年则还有123）。



世界各国/地区节日：

吉尔吉斯斯坦独立日 每年8月31日为吉尔吉斯斯坦独立日。1991年8月31日，吉尔吉斯最高苏维埃通过国家独立宣言，正式宣布独立，改国名为吉尔吉斯共和国。

马来西亚独立日 每年的8月31日为马来西亚独立日，旨在纪念马来亚联合邦在第一任首相东姑阿都拉曼及其团队前往英国伦敦的谈判争取下于1957年8月31日宣布独立而设立的节日。

特立尼达和多巴哥独立日 特立尼达和多巴哥是一个位于中美洲加勒比海南部、紧邻委内瑞拉外海的岛国。该国于1962年8月31日从英国独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2004年 独联体国家财务监控部门领导人会议在阿斯塔纳举行。

2007年 塔拉兹市为伟大诗人阿拜·库南巴耶夫竖立纪念碑。

2012年 全天24个小时播出的新闻频道24KZ正式开播。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳出席哈萨克斯坦舞蹈学院教学楼落成典礼。

【编译：冰山】