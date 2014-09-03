8年中40家中国企业在阿塞拜疆注册成立

哈通社阿斯塔纳9月3日电，据人民网报道，中国和阿塞拜疆,以及其他国家的历史已对丝绸之路的重要节点有历史基础,而现在他们是国家快速增长的经济体,他们有很强的政治基础,深厚的历史联系,经济互补性强。"阿塞拜疆总统办公厅社会政治问题部副主任阿拉斯图•梅赫蒂耶夫在亚欧新闻媒体论坛主论坛上发表了一篇题为《中国-亚欧伟大丝绸之路的复兴和媒体合作的加强--阿塞拜疆的经验》的演讲。

首先,阿拉斯图•梅赫蒂耶夫阐述了复兴丝绸之路和加强媒体合作的相关性和重要性。 谈到阿塞拜疆与中国间的合作,阿拉斯图•梅赫蒂耶夫说,我们在重大国际和地区问题上的看法相同。阿塞拜疆支持习主席关于丝绸之路的复兴计划。两国间的经济合作也正在迅速增长。在2004年至2011年中,有40家中国企业在阿塞拜疆注册成立,而在中国已注册有16家阿塞拜疆的公司。他还举例道,目前中国的石油企业,如胜利油田等参与了阿塞拜疆第四期油田的开发。 近年来,阿塞拜疆和中国之间的人道主义关系更加发展。中国举办阿塞拜疆文化日,两国文化和艺术领域继续交流日益频繁。在高层次上也有两国在教育领域的发展。巴库国立大学设有孔子学院,在那里,阿塞拜疆公民可以学习汉语并了解中国的古老传统和习俗。 阿拉斯图•梅赫蒂耶夫认为,成功实施丝绸之路,有利于阿塞拜疆和中国之间的政治,经济和人道主义关系的可持续发展。阿塞拜疆和中国之间的紧密关系也为两国媒体之间的合作创造了肥沃的土壤,媒体又促进了两国的友好关系,并给予建设性的意见。这种合作的一个很好的例子是发展阿塞拜疆国家通讯社和中国新华社之间的关系。这些机构也加强了国际和地区组织的合作。