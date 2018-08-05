8月5日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/8月5日 -- 哈通社为各位读者总结8月5日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月5日,星期日

8月5日是阳历一年中的第217天，离全年的结束还有148（闰年则还有149）。



世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦交通工作者日 每年8月第一个星期日为哈萨克斯坦交通工作者日。该节日根据总统令，于1998年设立，是哈萨克斯坦专业节日之一。

世界红绿灯日 红绿交通信号灯1914年8月5日首次安装使用。这一天，美国交通信号公司在俄亥俄州克利夫兰市东105街和欧几里德大道的十字路口安装了第一个电力交通信号灯系统。系统使用红色和绿色灯，在灯的颜色即将变化时，蜂鸣器发出会发出蜂鸣声提醒。警察和消防站在紧急情况下可以对信号进行控制。

克罗地亚感恩节 每年8月5日为克罗地亚感恩节。克罗地亚共和国是一个位于中欧、地中海和巴尔干半岛交会处的单一议会共和制国家，首都与最大城市为萨格勒布。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1997年 哈萨克斯坦驻华大使馆在北京举行纳扎尔巴耶夫总统著作《时代交汇》中文版介绍仪式。

2008年 根据总统令，首都阿斯塔纳"耶斯勒区"正式成立。

2011年 阿斯塔纳举行集安组织成员国武装力量加密部门领导人会议。

2013年 阿斯塔纳市开设信息评估中心。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统签署关于批准《亚美尼亚加入欧亚经济联盟议定书》的法案，该议定书于2014年12月23日签署。

【编译：冰山】