中国8月份外储下降939亿美元 因央行干预汇市

哈通社阿斯塔纳9月8日电 据《华尔街日报》7日报道，中国8月份外汇储备减少939亿美元，原因是中国央行动用外汇储备积极干预汇市，以阻止人民币大幅下跌并限制资金流出中国。

中国央行周一公布，中国8月底外汇储备余额为3.56万亿美元，7月末为3.65万亿美元。中国的外汇储备规模仍居全球第一，不过较去年6月份的峰值水平3.99万亿美元有所回落，因为围绕中国这个全球第二大经济体增长放缓的担忧不断加剧，促使更多企业和投资者从中国撤资。

根据央行的数据，8月份外汇储备出现按绝对值计算的单月最大降幅，同时为三年多来最大单月百分比降幅。

据一位接近央行的人士称，尽管央行仍可以动用庞大的外汇储备来捍卫人民币，但资本流出是一大隐忧。其中的关键因素是中国的巨额储蓄（中国目前的储蓄规模达21万亿美元，相当于GDP的约两倍），如果人民币继续贬值，且政府放松对跨境资本流动的管制，则国内的人民币存款可能会流出中国。

为遏制资本外流，中国央行一直在卖出持有的美元，以防止人民币兑美元进一步走低。经济学家称，自8月11日中国意外引导人民币贬值以来，资本外流速度加快。

经济学家此前预计，中国8月份外汇储备因此减少700亿-1,000亿美元。一些分析人士此前预计资本外流规模最高可达1,500亿美元。

官方外汇储备之所以大幅减少，部分原因在于"藏汇于民"。据央行数据显示，今年上半年中国公民和企业持有的美元存款增加逾700亿美元，去年增加了1,080亿美元。中国官员希望通过允许中国家庭和企业持有更多的美元资产，可以帮助减少中国大规模的外汇储备。在一个剧烈波动的全球市场，中国央行管理外汇储备的难度日益增大。

法国兴业银行的一份报告称，中国央行的资金规模庞大，但并不是无限的。报告称，该行认为1万亿美元是中国央行可卖出的绝对最大额。