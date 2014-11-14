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    加拿大父子河边钓出8000万年前恐龙化石(图)

    04:37, 14 11月 2014
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳电，据参考消息网报道，钓鱼竟然钓出一块恐龙化石！有一对父子日前在加拿大亚伯达省的城堡河钓鱼，却意外发现一块拥有"黑色补丁"的大石块，好奇的上前查看，没想到竟然是鸭嘴龙化石。皇家蒂勒尔博物馆得知消息后，趁着10月河水位下降，派直升机将化石带回研究，他们认为，"这很有可能新物种！"

    台湾东森新闻网11月13日援引《Calgary Herald》的报道称，一对父子在8月前往亚伯达省列斯桥市的城堡河钓鱼，没想到因为2013年发生水灾的关系，让他们意外发现一块重达1000多公斤的鸭嘴龙化石，于是赶紧联络皇家蒂勒尔博物馆，请专家来回收这块"地球的珍宝"。 皇家蒂勒尔博物馆馆长韩德森表示，这块化石大约有8000万年的历史，虽然只包含鸭嘴龙的头骨、颈部和胸部等局部部位，但却是在一个全新的区域被发现，推测很有可能是一个"新物种"。 "鸭嘴龙是生存于白垩纪晚期的草食动物，虽然在化石界中很常见，但这次还是很值得关注。"韩德森说。馆方工作人员趁着10月河水位下降，派直升机将化石空运回博物馆研究，未来不排除要再次前往"案发现场"附近，希望能找到更多的恐龙化石。

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