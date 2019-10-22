阿布扎比出土世界最古老珍珠 已有8000年历史

哈通社/努尔苏丹/10月22日 —— 据中新网报道，阿联酋阿布扎比将展出一颗拥有8000年历史的珍珠。考古学家称，这颗珍珠是世界上最古老的珍珠。

报道称，阿联酋当局在首都阿布扎比外的马拉瓦岛古村落考古时，出土了该国现存最古老的建筑物，并在其一处古室的地下发现这颗珍珠。

阿布扎比文化和旅游部的主席穆罕默德·穆阿巴拉克说：“珍珠形成的年代，可以追溯到公元前5600至5800年。”

“在阿布扎比发现了世界上最古老的珍珠，这清楚地表明，我们许多的经济和文化历史具有深厚的渊源，可以追溯到史前时期。”

据报道，在对马拉瓦遗址的发掘中，考古学家发现了许多新石器时代的石制建筑，包括陶器、贝壳和石头制成的珠子，以及燧石箭头。

这颗珍珠将于10月30日，在阿布扎比卢浮宫开幕的“万年奢华”展览中首次展出。

阿联酋专家认为，这些珍珠被用作与来自美索不达米亚(古代伊拉克)的人进行贸易，以换取陶器和其他商品。它们也可能被当作珠宝佩戴。

“威尼斯珠宝商人加斯帕罗•巴尔比曾游历过该地区，他提到，16世纪阿布扎比海岸附近的这些岛屿是珍珠的产地。”文化部表示。

据称，珍珠产业曾是阿联酋经济的支柱，但随着日本珍珠养殖业的出现，以及冲突对全球经济的冲击，该贸易于20世纪30年代崩溃了。