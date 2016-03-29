美国面积两百万平方米小镇挂牌800万美元出售

哈通社阿斯塔纳3月29日电 据外媒消息，近日，美国一对夫妇挂牌出售他们在美国内华达州花费50多年时间创建的名为卡尔·内·阿里的小镇。这座面积500英亩（约202万平方米）小镇开价800万美元，每平米仅合4美元。

该镇位于赌城拉斯韦加斯以南约113公里，95号高速公路旁，连同镇上的赌场、餐厅、便利店、汽车旅馆、房车露营地和一条飞机跑道打包出售。不过，小镇居民和一些私有住宅不在出售名单行列中；此外还有克拉克县建的一家志愿者消防站和一个小型社区中心也不能被出售。

卖主南希·基德韦尔和丈夫斯利姆1965年买下这块地并开始建镇。当时房地产炙手可热，人们竞相在赌城拉斯韦加斯附近购地置业，基德韦尔和丈夫击败两名竞争者才把这块荒地纳入囊中。但是随着经济不景气，这些土地已经无人问津，基德韦尔也已经无力维持小镇的经济运转。6年前，她标价1700万美元出售小镇，但是没有买主，如今只得"腰斩"抛售。

代理该小镇的房产经纪人弗雷德·马里克说，镇上的商业设施经营状况不佳，仅能保本，这座镇最大的卖点就是土地本身。当地虽然没有马路，但是一些基础设施还是有的，包括水井、下水道，从而"给你提供了开发机会"。马里克已经收到一些潜在买主的咨询，开发计划也是五花八门，包括用于退休养老、建新能源项目、野外生存学校、射击场、赛车场。