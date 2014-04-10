中国公司拟南非投资80亿美元建新城市

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，上海证大集团董事长戴志康说，这个项目投资达80亿美元。

中国上海证大集团董事长周三（9日）表示，该集团计划投资80亿美元明年在南非商业首都约翰内斯堡附近开始新城市开发。 这个占地1600公顷的"新城"（Modderfontein New City）" 将包括办公楼、工业园区、容纳10万人的住宅区、学校和娱乐中心。据料整个工程至少需要15年才能完成。 上海证大集团的董事长戴志康在约翰内斯堡举行的记者会上说，这个投资840亿南非兰特（80亿美元）的开发项目将在今后3年投入30亿兰特举行基础设施建设。最初的工程主要是建造学校和住房。 新城市距离约翰内斯堡的金融中心7公里，距离南非主要国际机场8公里。那里距离Alexandra贫民区也不远。 该开发项目被形容为国际居住社区，可能会吸引来在南非的中国人。目前在南非约有30万中国人。 不过南非约翰内斯堡和首都比勒陀利亚所在的豪登省（Gauteng）的省长蒙克雅尼（Nomvula Mokonyane）说，她希望这个项目能够为当地居民创造就业并且提供住房。 上海证大集团去年达成协议，将向南非的商用炸药公司AECI支付约10亿兰特购买这块地盘。 多年来中国公司一直在非洲撒哈拉以南地区修建道路和其他基础设施。证大集团的这个项目是中国公司在非洲最发达国家取得的最大的房地产开发项目之一。