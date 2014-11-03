纳扎尔巴耶夫致信祝贺哈萨克斯坦作家协会成立80周年

哈通社阿拉木图11月3日电，在哈萨克斯坦作家协会成立80周年之际，今日在阿拉木图市举行庆祝大会上，总统办公厅副主任巴格兰•马伊勒巴耶夫宣读了纳扎尔巴耶夫总统的亲笔贺信。

总统在贺信里说，哈萨克斯坦作家协会由超过700名的作家、诗人组成，是我国成立最早的协会之一。是我国文化艺术和文学财富的源泉，是文化延续和发展的载体。作家协会的今天延续着哈萨克文学的昨天，是诸多哈萨克文豪-阿拜•库南巴耶夫、江布尔•贾巴耶夫、沙卡热姆•库达伊别尔迪耶夫、穆赫塔尔•阿维耶佐夫、赛肯•赛富林、伊力亚斯•詹苏格洛夫、哈比特•穆斯列珀夫、莫利斯•斯伊马舍科、伊万•切果利恒等作家和诗人留给我们的珍贵文化遗产的继承者和接班人。

总统指出，"哈萨克斯坦自独立以来，大力支持文学创作，对文学出版事业采取了鼓励政策。目前在文学界设有国家级奖项，对青年作家、青少年创作人才设有国家青年人才奖，每年对优秀的文学作品设有总统奖和国家学术奖。在国家出版计划方案下，哈萨克斯坦作家每年有上百本书籍得以出版。"

总统指出，加强精神文明建设，是社会全面发展的重要组成部分。对当代和谐社会和民族和睦大好局面的歌颂，是广大诗人和作家的历史使命，也是实现《哈萨克斯坦2050战略》的重要任务之一。作家协会要担负起带领全国广大学者、有识之士，进一步团结协作，努力成为树立哈萨克斯坦爱国主义思想的中坚力量。

最后，总统祝愿作家协会每一位成员身体健康、工作顺利，写出更多更好的无愧于时代的伟大作品。（编译：流沙）