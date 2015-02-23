奥斯卡奖：英国80后雷德梅夺得影帝桂冠

哈通社阿斯塔纳2月23日电，据BBC报道，在《万物理论》中扮演霍金的雷德梅（Eddie Redmayne）和在《依然爱丽丝》里领衔主演的摩尔(Julianne Moore）分获 第87届奥斯卡最佳男女主角奖。

雷德梅在授奖仪式上高度赞扬了他的搭档、剧中扮演霍金前妻的琼斯以及该片导演玛什。 揭晓前曾被视为是大热门之一的《鸟人》不负众望，一举夺得最佳影片、最佳导演、最佳摄影及最佳原创剧本等四项重要奖项，成为最大赢家。 花落各家 英国年青影星埃迪•雷德梅在《万物理论》中成功塑造了英国著名物理学家霍金的形象。 雷德梅在领奖时感谢霍金的家人，特别是霍金的第一任妻子简•霍金。电影剧本是根据她的自传改编的。 雷德梅还说，他的影帝奖属于世界上所有与运动神经元疾病(ALS）搏斗的患者。 朱丽安•摩尔在《依然爱丽丝》里饰演一位患老年痴呆症的50岁的大学教授。 摩尔也利用领奖的机会呼吁人们提高对老年痴呆症的认识和关注。 J-K-西蒙斯以其在《爆裂鼓手》的精湛演技获得最佳男配角奖。 最佳女配角奖则为出演《少年时代》的帕特丽夏-阿奎特获得。 《布达佩斯大饭店》获得了最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳最佳化妆和发型设计以及最佳配乐四项奖项。 此外，记录美国国安网络窃听行为泄密者斯诺登在香港向英国记者格林沃尔德披露"棱镜"计划内容的《第四公民》也夺得了最佳纪录长片奖项。 第87届奥斯卡奖由尼尔•哈里斯担任主持，表演者包括詹妮弗•哈得森、嘎嘎小姐等人。 本届奥斯卡的保安据信是历届中最为严密的一次。1000名警察为颁奖仪式担任保安任务。