伊朗签署购买80架波音飞机协议

哈通社阿斯塔纳 -- 据《伊朗日报》消息，伊朗航空公司12月11日称，该公司已经签署从美国波音公司购买80架飞机的协议。

报道称，与波音公司签署协议的是伊朗航空首席执行官帕瓦拉什，他说，伊朗将购买50架波音737飞机，30架长途波音777飞机。合同总价为166亿美元。



这一合同最初于6月达成框架协议，9月获得美国政府最终批准。



此次合同是1979年以来伊朗与美国公司签署的最大的一项合同。这批飞机将有助于改造伊朗老旧的航空业。

伊朗官方媒体说，这50架波音737 和30架波音777将于今后10年交货。

美国与世界其他几个大国去年同意放松对伊朗的制裁，换取伊朗停止其核项目。

美国当选总统川普和一些共和党议员对协议持反对态度，但目前不清楚他们是否会设法推翻协议。

共和党控制的美国国会众议院上个月通过法案，禁止向伊朗出售商用飞机。法案还需要参议院批准，预计民主党人会竭力阻止法案通过。美国总统奥巴马表示他会否决这项法案。

伊朗现有的250架客机大部分是1979年以前购买的，现在有162架在使用，其余的由于缺少零部件而停飞。



【编辑：木合塔尔·木拉提】

