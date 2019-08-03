世卫组织：改善母乳喂养每年可挽救80万人生命

哈通社/努尔-苏丹/8月3日--据世界卫生组织官网消息，改善母乳喂养每年可挽救80万人生命。

世界母乳喂养周于每年8月1-7日举办，目的是在世界各地鼓励母乳喂养并改善婴儿健康。设立该活动周是为了纪念1990年8月由政府决策者、世卫组织、联合国儿童基金会和其它组织为保护、促进和支持母乳喂养签署的《伊诺森蒂宣言》。

今年，世卫组织与联合国儿童基金会和合作伙伴们一道努力宣传关爱家庭政策的重要性，以支持母乳喂养，并帮助父母在最重要的生命早期阶段养育其子女并与子女建立纽带。

这包括规定带薪产假至少18周，同时批准带薪陪产假，以鼓励平等分担照顾子女的责任。母亲还需要享有一个利于育儿的工作场所，能够为其提供保护和支持，包括为其提供哺乳时间，便于其挤奶和存放母乳的安全、私密和卫生的空间，以及可负担的托儿服务，使她们重返工作岗位后能够继续母乳喂养。

母乳喂养可增进母亲和子女的健康。如果将母乳喂养扩大到近乎普遍水平，每年可挽救80多万人的生命，其中大多数是6个月以下的儿童。

母乳喂养可降低母亲罹患乳腺癌、卵巢癌、2型糖尿病和心脏病的风险。据估计，增加母乳喂养每年可以避免2万名孕产妇因乳腺癌而死亡。

世卫组织建议从出生后一小时内开始纯母乳喂养，直到婴儿满6个月。之后应添加有营养的辅食，同时继续母乳喂养到2岁或更久。