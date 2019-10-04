埃菲通讯社庆祝成立80周年

哈通社/马德里/10月4日 – 在成立80周年之际，西班牙最大的通讯社——埃菲社（EFE）3日宣布启动了一项专门的庆祝项目。

消息称，以《EFE始终存在》为主题的庆祝项目建立了一个专门的网站，用于刊登与庆祝活动有关的各类内容，通讯社还推出了一部长达8集的纪录片。

项目将于本月6日在美国迈阿密举行的国际美洲新闻协会（IAPA）第75届大会上正式宣布。

历史悠久的埃菲社试图通过这项活动，竖立起在世界方位内的形象，并巩固自身在西班牙语媒体，以及国际主要新闻机构中的影响力。

埃菲社（西班牙语：Agencia EFE），西班牙最大的通讯社，也是西班牙语世界影响力最大的通讯社，属于西班牙半官方性质的通讯社。 1938年创办于西班牙的布尔戈斯，次年迁马德里，现今埃菲社的总部也设在此地。

该社为商业通讯社，但部分经费来源于政府拨款，社长也由西政府任命。该社为国际性通讯社，在全球设有80多个分社，对拉丁美洲发展关注度较大，把半数驻外记者部署在拉丁美洲的28个分社。

埃菲社使用用西班牙文、法文和英文向世界各地的用户提供消息。另外，埃菲社还负责转发西班牙政府的公报与法令，但不代表政府表态或发表评论。

【编译：木合塔尔·木拉提】