飞狮航空公司运营航线将增加至80条

哈通社/努尔-苏丹/10月7日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明要求继续开展开通至新加坡及上海航线的相关工作。

在7日召开的政府例行工作会议上，政府总理阿斯哈尔·马明指出，哈萨克斯坦民航领域近几年取得了长足发展，旅客运输量年年上升，为确保该领域的稳定发展，人才培养和质量提升工作需持续实施。

总理表示，目前阿斯塔纳航空（Air Astana）和哈萨克航空（Qazaq Air）公司均有力的执行了开通新航线的工作任务。

总理还指出，哈萨克斯坦售价低成本航空公司飞狮航空（FlyArystan）的票价相比欧中同类型企业便宜4倍。至明年，该公司的航线数量将从现有的28条航线增长至80条航线。

总理强调，哈萨克斯坦各航空公司的机票政策及服务标准都将进一步提升。

«与此同时，根据《百步计划》的第73步，要与全球9达国际金融中心完成航空线路的联通，因此我要求工业和基础设施发展部、国家经济部和外交部，与阿斯塔纳国际金融中心一道，在2020年完成开通直达上海和新加坡的新航线的任务。»他说。

总理还指示需尽快完成我国航空公司至纽约航线飞行许可的认证程序。

【编译：木合塔尔·木拉提】