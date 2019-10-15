税收赦免：哈萨克斯坦自然人纳税人共补缴税款近80亿坚戈

哈通社/努尔-苏丹/10月15日—据财政部国家收入委员会新闻消息，受益于税收赦免政策，哈萨克斯坦自然人纳税人共补缴税款近80亿坚戈。

消息称，在税收赦免政策框架内，截至2019年10月10日，共有334127户自然人纳税人已补缴税款达79亿坚戈，同时免缴滞纳金达16.4亿坚戈。仅10月3-10期间，21275户纳税人的免缴滞纳金达7480万坚戈。

其中，纳税人人数最多的地区为阿拉木图，共有65042户纳税人补缴税款，其次为阿克托别州-3468人，以及库斯坦奈州-28975人。

此外，补税金额最多的地区为阿拉木图，目前该地区纳税人已补缴交通、财产和土地等方面的税款达44.4亿坚戈，而根据今年1月1日的数据显示，该地区欠缴税收金额达55亿坚戈。

其次为首都努尔-苏丹市—该市居民共补缴税款达4.8390亿坚戈；而库斯坦奈州居民共补缴税款达4.598亿坚戈。

值得一提的是，今年7月16日起，哈萨克斯坦开始对自然人实施税务赦免。该政策预计将惠及约140万人，如能补缴税款本金139亿坚戈，则可免除月63亿坚戈的滞纳金和罚款。

【编译：达娜】