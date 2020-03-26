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    新冠肺炎：哈萨克斯坦累计确诊81人 有两名患者治愈出院

    07:37, 26 三月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/3月26日 – 3月26日努尔苏丹时间10：10时，阿拉木图市新增一例新冠肺炎（COVID-19）确诊病例。

    根据官方信息平台coronavirus2020.kz统计显示，截至目前，哈萨克斯坦累计确诊病例已达81例。

    各地确诊数据如下：

    努尔苏丹市——41例

    阿拉木图市——32例

    卡拉干达市——2例

    奇姆肯特市——2例

    阿拉木图州——1例

    阿克托别州——1例

    江布尔州——1例

    北哈州——1例

    哈萨克斯塔新闻和社会保障部部长达吾然·阿巴耶夫周三（25日）宣布，有两名新冠肺炎确诊患者被治愈。

    据其介绍，2人正在接受最后一轮检测，计划于26日正式出院。

    部长强调指出，这是哈萨克斯坦与新馆疫情抗争中的首个胜利，是全体医护人员不懈努力的结果。

    «这个结果让我们感受到了希望和振奋。»他说。

    他特此代表全国公众，向医护人员和卫生部表示感谢。

    自去年12月开始在中国武汉爆发的新冠肺炎疫情，迄今已经夺去了全球人的生命。

    世界各国累计确诊病例已达45.4万余，有113045人治愈出院。

    哈萨克斯坦于3月13日宣布确诊首例患者。16日开始全国已经进入紧急状态，首都努尔苏丹和南部最大城市阿拉木图已实施强化城市隔离措施。


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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