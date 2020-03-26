新冠肺炎：哈萨克斯坦累计确诊81人 有两名患者治愈出院

哈通社/努尔苏丹/3月26日 – 3月26日努尔苏丹时间10：10时，阿拉木图市新增一例新冠肺炎（COVID-19）确诊病例。

根据官方信息平台coronavirus2020.kz统计显示，截至目前，哈萨克斯坦累计确诊病例已达81例。

各地确诊数据如下：

努尔苏丹市——41例

阿拉木图市——32例

卡拉干达市——2例

奇姆肯特市——2例

阿拉木图州——1例

阿克托别州——1例

江布尔州——1例

北哈州——1例

哈萨克斯塔新闻和社会保障部部长达吾然·阿巴耶夫周三（25日）宣布，有两名新冠肺炎确诊患者被治愈。

据其介绍，2人正在接受最后一轮检测，计划于26日正式出院。

部长强调指出，这是哈萨克斯坦与新馆疫情抗争中的首个胜利，是全体医护人员不懈努力的结果。

«这个结果让我们感受到了希望和振奋。»他说。

他特此代表全国公众，向医护人员和卫生部表示感谢。

自去年12月开始在中国武汉爆发的新冠肺炎疫情，迄今已经夺去了全球人的生命。

世界各国累计确诊病例已达45.4万余，有113045人治愈出院。

哈萨克斯坦于3月13日宣布确诊首例患者。16日开始全国已经进入紧急状态，首都努尔苏丹和南部最大城市阿拉木图已实施强化城市隔离措施。