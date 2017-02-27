  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    日本政府向哈萨克斯坦教育和医疗机构提供8200万坚戈无偿援助

    13:43, 27 二月 2017
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 - 日本政府将根据其"草根计划"向哈萨克斯坦6所教育和医疗机构提供总额261942美元（约合8200万坚戈）的无偿援助。

    27日，日本驻哈萨克斯坦大使川端一郎同相关6所机构的代表，在阿斯塔纳签署了援助协议。

    据川端一郎介绍，此次向我国6所机构提供的援助，属于日本政府在2016财年根据‘草根计划'为保障人权而开展的国际项目所拨付的资金，援助款项无需归还。

    他强调，日本政府提出的"草根计划"旨在通过向非盈利性非政府机构提供协助的方式，为低收入群体生活的改善做出帮助。

    "草根计划"自1997年开始实施，至2016年的19年间，已累计为我国79个相关项目提供援助金576.9万美元。

    在援助协议签字仪式上，川端一郎大使还着重介绍了本次获得援助的6个机构及其计划开展的项目相关情况。

    这6个项目分别是：克孜勒奥尔达州抗结核病疗养院14台医疗设备购置项目、江布尔州塔拉斯县中心医院医疗器械和设备购置项目、塔勒德库尔干市残疾人运动康复中心17台训练设备的购置项目，以及3所学校的教育设施更新项目（塞梅市第18学校、塞梅市郊区学校和北哈州杰特卡拉县第一中学）。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 教育 医疗卫生 日本 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!