土星卫星总数超越木星达82颗

哈通社/努尔-苏丹/10月9日 —— 据新华社消息，美国卡内基科学研究所7日发布新闻公报称，该所科学家斯科特·谢泼德领导的一个研究团队发现了20颗围绕土星运行的新卫星，从而使土星卫星总数达到了82个，一举超过木星（目前已知木星卫星数量为79个），成为太阳系中拥有卫星最多的行星。当日，国际天文学联合会小行星中心也宣布了这一发现。

公报称，这些新发现的卫星直径约为5公里，其中有17颗为逆行卫星（指轨道行进方向与土星自转方向相反），3颗为顺行卫星。20颗卫星中，两颗顺行卫星距离土星更近一些，位于因纽特卫星群中，其绕土星运行一圈大约需要两年时间；而另一颗顺行卫星和17颗逆行卫星则离土星更远，前者位于高卢卫星群，后者位于北欧卫星群，它们需要3年多的时间才能完成一次公转。

谢泼德表示，研究这些卫星的轨道可以揭示它们的起源，以及有关土星形成时周围环境的信息。他指出，土星卫星之间或卫星与外部物体，如经过的小行星或彗星，曾发生过剧烈碰撞，这些新发现的卫星可能是原本较大的母卫星经碰撞破裂后留存下来的碎片。它们在母卫星破裂后能够继续围绕土星运行这一事实表明，这些碰撞发生在土星形成过程基本完成之后。

该研究团队成员除谢泼德外，还包括加州大学洛杉矶分校的大卫·休伊特和夏威夷大学的简·克莱纳。他们利用夏威夷莫纳克亚山顶上的斯巴鲁望远镜发现了这些新卫星。

在宣布新发现的同时，卡内基科学研究所还启动了线上征名活动，为新发现卫星命名。去年，谢泼德带领团队发现了12颗木星新卫星，该所即举办了一次线上征名活动，给其中的5颗卫星命名，得到了众多天文爱好者的热烈响应。