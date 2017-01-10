今天是《哈萨克文学报》创刊83周年

哈通社阿斯塔纳--1934年1月10日，《哈萨克文学报》作为苏联作协哈萨克斯坦委员会机关报在阿拉木图正式创刊发行。著名作家哈毕特•穆斯热珀夫和一些文人学者作为创始人参与创办工作。

《哈萨克文学报》办刊宗旨是"提高民族文化素质"。随着时光的推移，该报为加强濒危语言文化的保护、传播民族文化、弘扬民族精神、培育文学爱好者等方面发挥了巨大作用。



哈萨克著名作家别伊姆别特•马伊林、赛比特•穆哈诺夫、瑟尔拜•毛列诺夫、萨因•穆拉特别科夫、谢尔汗•穆尔塔扎、欧热力汗•波开等曾先后担任该报总编辑职务。



1940年，《哈萨克文学报》停刊，1955年1月14日重新复刊。瑟尔拜•毛列诺夫担任总编一职。复刊后，报纸发表了热•别尔迪巴耶夫、穆•卡拉塔耶夫、特•卡克谢夫等社会人士关于哈萨克语语言教学、地位等方面的尖锐文章，引起社会强烈反响。1956年，瑟尔拜•毛列诺夫被苏联共产党中央委员会解除职务。



上世纪80年代，在谢尔汗•穆尔塔扎担任总编辑期间，该报以发表学术性文学评论文章和大量优秀作品引起社会关注。



如今《哈萨克文学报》荟萃名人名作和新人新作，成为了传递文坛信息的窗口和培养文学新人的摇篮。该报长期以来在世界哈萨克文学界也具有很高的权威性。



【编译：金桥】