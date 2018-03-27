文化和体育部部长：我国成年人口的83%熟练掌握国语

哈通社/阿斯塔纳/3月27日 -- 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒27日在政府例行会议上表示，哈萨克斯坦成年人口的83%熟练掌握国语。

"根据每年调查结果显示，群众们对国语的掌握程度显示出了正面趋势。2017年，约83.1%成年人口熟练掌握国语，2016年该数据则少于这一水平，而掌握3种语言的成年人口占据了22.3%。" 穆哈梅迪吾勒说。



据他透露，实施"国家公务员3种语言教学"工作框架下，文化和体育部同总统直属国家管理学院签署了相互谅解备忘录。项目框架下，2017年国家执行机构610名国家公务员参加了国语培训班。



"另外，全国范围内共有89家地区级国语教育中心正在展开积极工作。教育中心将根据国家语言法，为哈萨克斯坦各地群众掌握国语举办语言培训班。为落实这一目标，去年共有58348人通过了语言培训课程。此外，在"Kaztest"系统基础上，2017年共有94458人通过了国语水平测试，其中包括国家公务员22837人。" 穆哈梅迪吾勒说。



值得一提的是，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫27日在政府例行会议上强调指出，有必要加强哈萨克语免费教学课程的落实工作。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】