肯套市吸引总价达83亿坚戈的投资项目

哈通社/阿斯塔纳/4月27日--南哈州肯套市市长阿德里巴赫特•玛胡勒巴耶夫表示，2017年，肯套市共吸引总价达65亿坚戈的投资项目，预计今年将增至83亿坚戈。其中，60亿将由国家预算提供资金。

2017年，该地区产品生产总价达281亿，实际成交量指数为107.2%。



"此前，我们计划在工业区实施总价为20亿的8个项目工作。迄今为止，已有2个项目得到全面实施，并生产了7.98亿坚戈的产品。2个项目将从今年年底开始落实。1个项目的建设工程将从今年第一季度开始实施。为此，将产生50个新工位岗位。"市长说。



他表示，其余3个项目的相关文件已向地区协调委员会提交文件，进行协调和登记等。此外，有3家公司将在此开展多金属和重晶石矿石的加工工作。



同时，在《哈萨克斯坦共和国2015年至2019年工业创新发展国家规划》框架内，该地区迄今共落实总价值达44亿坚戈的5个项目，共生产50亿坚戈的产品。



目前，肯套市共有2953个中小型企业，较去年增加6.8％。



"这些企业使生产量增长7.6％，达到189亿坚戈。未来，计划将为136个项目提供4.22亿坚戈的中小型企业贷款，并为此创造700个长期工作岗位。"市长说。



值得一提的是，2017年，95个项目通过金融机构获融资2.59亿坚戈，150多个公民获得就业。















【编译：达娜】