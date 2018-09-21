古特雷斯：84国元首和44位政府首脑将出席联大峰会

哈通社/阿斯塔纳/9月21日 -- 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯20日在纽约联合国总部向记者发表谈话时表示，下周将有84位国家元首和44位政府首脑出席联大峰会，即第73届联合国大会一般性辩论。

秘书长表示，这雄辩地证明了国际社会对联合国的信任。他将会利用这一机会，敦促各方重新致力于基于规则的全球秩序，并就联合国这个世界上不可或缺的国际合作论坛做出新的承诺。



古特雷斯表示，他将在未来几天分别参加有关青年问题、为2030可持续发展议程筹资和维持和平行动的三场重要会议。



秘书长称，他将发起一个名为"青年2030"的新战略和"一代无限"（Generation Unlimited）的倡议并启动一项为2030年可持续发展议程筹集资金的战略，希望年轻人在人类进步事业中发挥更大作用。与此同时，他呼吁国际社会采取更加有效的步骤，打击资本非法流动、洗钱和逃税，从而堵截发展资金从发展中国家的流失。

此外，联合国将与会员国和区域组织的领导人聚集一堂，共同做出努力，加强联合国维持和平行动，目标是在过去维持和平成功的基础上再接再厉，帮助联合国特派团在当今旷日持久和动荡不安的环境中取得成功。

据悉，联合国大会是联合国主要审议、监督和审查机构，由全体会员国共同组成。大会于每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会审议列入议程的各项议题阶段。一般性辩论被认为是一年一度的联大峰会。