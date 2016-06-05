哈萨克斯坦数字化程度在85个国家中排名第50位

哈通社阿斯塔纳6月5日电 据kursiv.kz网站报道，The Boston Consulting Group公司分析师在其名为《哈萨克斯坦向数字经济前进》一文中称，哈萨克斯坦的数字化程度在85个国家排名第50位，属于新兴的数字经济体，与土耳其、阿根廷、智利和克罗地亚水平接近。据分析，哈萨克斯坦互联网广告支出占广告支出的10%。

报道称，近五年来该公司综合分析全球85个国家数字经济的发展，在此基础上制定了综合的数字经济指数e-Intensity，以此确定一个国家的数字化发展水平以及世界排名。在分析今年的e-Intensity指数之后，专家们的结论是，全球的经济数字化水平正在稳步上升，与此同时，发达国家和发展中国家的数字鸿沟正在逐年拉大，这意味着，哈萨克斯坦等后起国家更应该注意防止跟发达国家的差距进一步加大，而不是关注排行榜中的名次。



2010-2015年哈萨克斯坦的e-Intensity 指数为23%，仅比俄罗斯的24%和金砖国家整体的27%略低。金砖国家中表现最好的是中国，e-Intensity指数为33%。在数字经济基础（互联网基础设施）发展水平方面，哈萨克斯坦领先于所有金砖国家。四年来，哈萨克斯坦互联网基础设施发展水平从全球第44名提高到36名，主要得益于家庭和公司互联网普及率以及下载上传速度的提高。哈互联网普及率增速高于俄罗斯，但低于中国和巴西。



据官方披露数字，哈萨克斯坦目前有800万网民，但专家认为，这并不意味着一半的哈国公民可以上网，因为"网民每天上网最少3次，既能用台式机也可以用移动设备"。但是，哈萨克斯坦移动互联网发展速度远远高于俄罗斯和巴西，但落后于中国。这方面，中国不仅是金砖国家中无可争议的佼佼者，也是世界上前10名国家之一。



哈萨克斯坦有继续发展数字经济的良好的基础设施，BCG专家认为，必须采取措施，提高互联网积极性，让国家、企业和公民参与到数字经济中来。这方面，国家推出的egov.kz公共服务平台发挥了重要的作用。尽管电子服务仅集中在大型城市居民，但较短的时间内哈萨克斯坦已成功将所有国家机关的数据库整合成一个整体，而这项工作俄罗斯还尚未完成。



电子商务领域，尽管有所增长，但仅占哈零售贸易总额的0.5%（俄罗斯为3.3%，中国8.4%）。BCG公司分析师认为，原因在于物流基础设施滞后（尤其是阿斯塔纳市和阿拉木图市以外的地区）、快递服务市场不透明、电子支付普及率低。用户还没有完全习惯互联网的新机遇，与网上购物和移动服务相比，信息共享、社交网络更有吸引力。很多用户仍然害怕网上购物，他们浏览网页、比对商品性能、阅读评论并做结论，但购买时还是会去商店。2014年哈萨克斯坦互联网广告支出仅占广告支出的8%，俄罗斯为28%，中国为43%。专家认为，原因之一在于缺乏市场营销和软件开发领域的高素质人才。