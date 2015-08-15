今天是哈萨克著名天才作曲家沙姆舍•哈勒达亚科夫85周年诞辰

哈通社阿斯塔纳8月15日电 2015年8月15日，是哈萨克著名天才作曲家沙姆舍•哈勒达亚科夫85周年诞辰。

哈萨克斯坦人民艺术家、国歌作者沙姆舍•哈勒达亚科夫在哈萨克音乐史中的地位举足轻重。这位天赋异禀的音乐家，以其不朽的才华和深受人们喜爱的作品，成为了哈萨克音乐殿堂中一座永恒的丰碑。

哈勒达亚科夫1930年8月15日出生于南哈州沃特拉尔县，依次完成了萨热阿尕什卡普兰别克兽医学院、塔什干音乐学校、阿拉木图国立音乐学院的学业。

1950年，哈勒达亚科夫开始从事音乐创作活动。逐渐的，他以熟知民族音乐特色、作品风格独特的作曲家形象开始进入大众的视野。其作品优美动人，犹如流动的音符，常常直击听众的心灵深处，因此深受人民的喜爱。

这位才华横溢的天才作曲家拥有十分广阔创作视野。他的作品不拘一格、题材丰富、类型广泛。但是，对民族、故乡、祖国、父母、爱人、亲友的爱，是贯穿沙姆舍•哈勒达亚科夫所有作品的永恒主题。他创作的300余首歌曲，在哈萨克音乐史中具有极为特殊的意义。

在他的作品当中，饱含个人感情、歌颂祖国大地的《阿尔斯河畔》、《美丽的斯尔河》、《北境》、《生命之河》等等作品深受大众喜爱。而作曲家那些充满激情的作品，如《我的哈萨克斯坦》、《在幸福的怀抱中》、《最美的是你》等歌曲，更是在民间广为流传，成为了永恒的经典。

1992年2月29日，受多年疾病折磨的沙姆舍•哈勒达亚科夫因病去世，享年62岁。

为表彰这位作曲家的卓越贡献，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫共签署了三个法令。这三个法令分别是：1991年，授予作曲家"哈萨克斯坦人民艺术家"称号；2006年，沙姆舍•哈勒达亚科夫作品《我的哈萨克斯坦》被确立为国歌；2010年，授予沙姆舍•哈勒达亚科夫国家金奖。

自1992年起举办至今的沙姆舍•哈勒达亚科夫国际音乐大赛，已经成为了国内外歌手和作曲家们展示自己作品的重要舞台。

奇姆肯特市爱乐协会和城中一条主要街道、阿拉木图市一条大街、作曲家家乡--舒尔德尔乡音乐学校等均已沙姆舍•哈勒达亚科夫之名命名。在奇姆肯特市爱乐协会前，立有作曲家的雕像。而作曲家生前使用的钢琴，已经成为了国家博物馆最为重要的收藏品之一。

1991年，讲述沙姆舍•哈勒达亚科夫一生传奇故事的纪录片《我度过的年月，我创作的歌谣》公映，各类相关文学作品也在随后的多年间陆续面世。（编译：塔尔）