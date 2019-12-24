85%的乌克兰人对薪资水平不满意

哈通社/努尔苏丹/12月24日 – 越来越多的乌克兰人开始选择前往波兰就业。

这是因为，随着波兰开放了针对乌克兰的免签政策，赴波兰就业已经方便了许多。而且，相比乌克兰本地而言，在波兰工作的收入更高。

但是，过多涌入的乌克兰劳工又引起了波兰当地人的不满。一部分波兰人认为，低价的外来劳工的大批到来，导致本地工人不得不前往欧洲其他国家寻求工作机会。

最近的统计数据显示，目前在波兰的乌克兰人已经达到了200万左右。

社会调查报告指出，将近85%的乌克兰公民对自己的薪资水平不满意。因此，前往欧盟国家寻找高薪工作的乌克兰人，正在与日俱增。而欧盟国家当中，最合适的去处便是波兰。该国对乌克兰公民给予了短期工作许可，而且相同的工作在波兰的收入几乎5倍于乌克兰。

经济分析师帕维尔·塞蒙诺夫表示，乌克兰与波兰有着相似的文化氛围，语言方面也不存在困难。«比方说，去德国就必须学会德语。»他说。

波兰境内的乌克兰劳工数量在近5年内发生了显著地增长，这与乌克兰东部动荡局势也有着关联。此外，波兰为乌克兰提供的免签政策也是一个因素。根据波兰新出台的政策，外国公民只需要提供必要的体检报告，即可合法的在该国工作。

与大量乌克兰人涌入相对的，是许多波兰人正在前往其他国家就业。因此波兰政府方面也有人提出，必须采取相应的措施。

据政治分析家艮里克·恰尔诺威斯克透露，波兰政府正在讨论一个新的法案。«该法案旨在减免中小企业的税务和养老金缴费负担。比方说，目前中等企业业主需向养老金和医疗保险基金每月缴纳1300兹罗提（波兰货币），而新法案一旦通过，这一费用将降低至300兹罗提左右。»他说。

不过，即便如此，前往外国谋生的波兰人数量仍在不断增加。其中，德国、美国和加拿大，是波兰劳工最青睐的劳务移民目的地国家。

从90年代至今，共有约50万波兰人移民境外。大多数是通过留学方式出国，随后留在当地。