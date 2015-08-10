希腊有望本周达成860亿欧元纾困协议

哈通社阿斯塔纳8月10日电 据英国《金融时报》10日报道，负债累累的希腊与债权人接近在本周就860亿欧元纾困计划达成框架性协议，迹象显示德国正因其对希腊的强硬立场而日益孤立。

过去一个月期间，亚历克西斯•齐普拉斯及其谈判代表作出的重大让步，鼓励了芬兰等其他鹰派欧元区成员国与德国分道扬镳，后者希望拖延更长时间，迫使希腊承诺更多改革措施。

就连之前持怀疑态度的欧盟外交官如今也表示，在8月20日希腊必须向欧洲央行(ECB)偿还32亿欧元债务的最后期限前，有望达成一项全面协议。

这种谨慎乐观与上月欧元区峰会的尖锐对立形成鲜明对比。在那次会议上，希腊差点被请出欧元区，最终各方才同意谈判达成协议。拟议协议的主要内容包括削减支出、推行行政改革以及私有化。希腊与债权人之间剩下的症结包括500亿欧元的私有化计划的具体细节，以及在2018年将计划预算盈余（不包括债务利息）从今年的0提高至3.5%的建议。

布鲁塞尔的官员称，达成初步协议的想法"雄心勃勃，但可行"。但他们强调称，尽管这是"最好"的出路，但是德国所主张的提供50亿欧元过渡性贷款、以便让谈判代表们拥有更多时间的方案，仍是谈判桌上的一个选项。