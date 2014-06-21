美生物实验室发生安全事故 86人接触致命炭疽菌

哈通社阿斯塔纳6月21日电，据新华网报道，美国日前发生一起生物安全事故，亚特兰大美国联邦政府实验室20日证实，接触到高致死率炭疽菌的工作人员由最初报告的75人上升至86人，他们目前正在接受抗生素和相关治疗，以防止感染。

公共卫生实验室协会执行主任贝克尔(Scott J. Becker)称，这是近十几年来，美国实验室涉及潜在生物恐怖剂炭疽的最大事故。

此前，美国疾病控制和预防中心(CDC)设在亚特兰大的一间高级别生物安全实验室，在对活炭疽菌进行灭活时，可能没有遵循正确的程序。随后，他们将可能带有活炭疽菌的样本转移到三个低级别实验室，而后者并不具备处理活炭疽的设施。6月6日至13日，两个实验室可能让孢子成烟雾状散开。

由于相信样本已经灭活，低安全级别实验室的工作人员没有穿上适当的防护设备。最初报告称，75名员工无意中接触到炭疽菌，19日这个数字上升到86人。

CDC环境健康及安全合规办公室主任米查恩(Paul Meechan)博士说，该机构13日发现这一潜在风险后，立即联络可能接触过活炭疽菌的实验室工作人员。没有员工表现出炭疽病的任何症状。CDC相信其他人员、家属和公众接触(这种病菌)的风险非常低，不需要采取保护行动。

怀疑接触到炭疽菌的员工正在进行抗生素治疗，同时接受疫苗注射。

炭疽菌感染有三种类型：皮肤、呼吸道和胃肠道感染。人被感染后，会出现发烧、皮肤脓疱、咳嗽、吐痰、呼吸困难、脾脏肿胀等症状，最长潜伏期达60天，如不及时治疗可能导致死亡。

由于炭疽菌可以空气传播，所以曾经被用以实施生物恐怖攻击。2001年"9•11事件"后，一名美国政府科学家埃文斯(Bruce Ivins)将装有炭疽孢子的信件发送给新闻机构和美国参议员办公室，导致22人受感染患病，其中5人死亡。

美国联邦调查局(FBI)发言人艾伦(Christopher Allen)表示，FBI正在协助疾控中心展开调查。目前，尚无法确定这次事故是偶然发生还是故意而为。

米查恩强调，CDC正在针对这起事件审议内部安全程序，如有必要将对事故人采取纪律惩罚措施。