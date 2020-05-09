新增88例新冠确诊病例 累计确诊4922人
13:00, 09 五月 2020
哈通社/努尔苏丹/5月9日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）累计确诊患者总数已达4922人。
据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息官方综合平台数据，截至9日12：25时，哈萨克斯坦全国新增确诊病例88例。
这88个新增病例分别来自：
阿拉木图市 - 22,
阿特劳州 - 18,
努尔苏丹市 - 41,
突厥斯坦州 - 3,
曼格斯套州 - 4.
至发稿时，全国累计确诊人数4922人，其中治愈出院人数1631人，病亡31人。
哈萨克斯坦全国三大直辖市及14个州的新冠疫情情况如下（确诊人数/治愈人数/死亡人数）：
努尔苏丹市– 1003 / 361 / 3
阿拉木图市– 1559 / 362 / 9
奇姆肯特市– 226 / 97 / 5
阿克莫拉州 – 106 / 89 / 4
阿克托别州 – 172 / 34 / 0
阿拉木图州 – 182 / 48 / 0
阿特劳州 – 290 / 86 / 0
东哈州 – 43 / 12 / 1
江布尔州 – 177 / 73 / 1
西哈州 – 218 / 72 / 0
卡拉干达州 – 186 / 91 / 3
库斯塔奈州 – 61 / 23 / 1
克孜勒奥尔达州 – 226 / 150 / 0
曼格斯套州 – 113 / 12 / 1
巴甫洛达尔州 – 154 / 29 / 2
北哈州 – 34 / 28 / 0
突厥斯坦州 – 172 / 64 / 1
【编译：木合塔尔·木拉提】