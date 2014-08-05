世卫：西非埃博拉疫情死亡人数升至887人

哈通社阿斯塔纳8月5日电，据新华网报道，世界卫生组织４日发布埃博拉疫情最新通报说，截至８月１日，西非地区累计出现埃博拉病毒确诊、疑似和可能感染病例１６０３例，死亡８８７人。

通报说，仅７月３１日至８月１日这两天时间内，几内亚、利比里亚、塞拉利昂以及尼日利亚就报告新增１６３例埃博拉病毒确诊、疑似和可能感染病例，新增死亡病例６１例。 这４个国家中，前３个是疫情重灾区，尼日利亚是近期才开始报告零星病例的。但尼日利亚的病例中包括医务工作者以及跨境传播病例，因此世界卫生组织仍高度重视。鉴于此，尼日利亚和加纳、多哥等西非国家政府正与世界卫生组织紧密合作，积极开展接触追踪及准备疫情响应方案。 世界卫生组织总干事陈冯富珍１日与几内亚、利比里亚、塞拉利昂首脑举行高级别会晤，承诺继续投入更多资源控制疫情。各方达成共识，将采取多项措施防控埃博拉，包括重点监控边境地区，部分地区实施强制隔离；增强疫区医疗设施检测、治疗及追踪的能力；规范丧葬习俗；调动私人及公共部门进行社区消毒；改进信息传播与沟通等。 埃博拉病毒是迄今发现的致死率最高的病毒之一，尚无有效治疗方法。埃博拉病毒的潜伏期从２天到２１天不等，目前感染埃博拉病毒的已知主要渠道是直接接触感染者的血液、分泌物及其他体液，或者接触死亡感染者的尸体。