英女王88岁生辰 最新肖像照亮相

哈新社阿斯塔纳讯，据联合早报消息，为了庆祝女王88岁寿辰，英国王室公布了由英国著名摄影师大卫•贝利拍摄的女王肖像。

这张女王微笑的黑白照片是今年三月在白金汉宫拍摄完成的。 在肖像中女王佩带珍珠，这套搭配出自女王的私人助理及高级化装师安吉拉•凯利之手。 贝利曾拍摄过的名人包括米克•贾格尔和伦敦东区的著名黑帮头子克莱孪生兄弟。 英女王每年庆祝"两个"生日， 4月21日是她真正的生日，而官方生日通常定为六月的某个星期六，今年的具体日期为6月14日。 贝利在伦敦东区长大，在1960年代为时尚杂志工作的时候成名。他也为好莱坞明星杰克•尼科尔森、迈克尔•凯恩爵士和约翰尼•德普拍摄过照片。 76岁的贝利说："我一直都是女王的忠实粉丝。她有一双慈祥、亲切的眼睛，同时闪耀着顽皮、淘气的光芒。我喜欢强干的女人， 而她毫无疑问是其中的佼佼者。" 在白金汉宫拍摄完成的女王肖像是由一项命名为"非凡英国"的政府宣传活动委托拍摄， 该活动旨在推广英国的贸易、旅游、投资和教育产业。 新上任的英国文化大臣赛义德•加维德称，这幅肖像将推动该活动的目标并"向世界人民展示英国各方面的精彩和过人之处"。 资深摄影师安迪•法伦描述此肖像为"经典贝利 ，让人想起他在60年代的拍摄风格"。 英国旅游局称，英国王室是该国旅游事业蓬勃发展的重要推动力之一。估计，王室每年能够带来大约5亿英镑的海外旅游收入。 而"非凡英国"项目的主要负责人说，该项目预计将创造超过5亿英镑的经济收益。