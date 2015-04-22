英女王迎89岁生日 将成英国历史上在位最久君主

哈通社阿斯塔纳4月22日电 据中新网报道，英国当地时间21日是英国女王伊丽莎白二世89岁生日，全国为她举行了庆典活动。

出生于伦敦的伊丽莎白二世女王自1952年6月2日登基至今，担任英国君主已长达62年，仅次于维多利亚女王的63年统治。但今年9月11日后，伊丽莎白二世女王更将成为英国历史上在位最久的君主，人气居高不下，深受人民爱戴。 伊莉萨白二世女王虽然89岁高龄，但身体状况良好，仍积极参加各种活动。2014年4月时，伊丽莎白二世陆续接待首次来访的爱尔兰总统，欢迎数个国家驻英大使到任，并前往意大利访问，活力充沛。而今年4月18日，女王穿着蓝色风衣在伯克郡纽伯里观看赛马，靓丽抢眼。4月25日，女王还将在威廉王子的陪同下，和菲利普亲王出席在伦敦阵亡战士纪念碑处举行第一次世界大战加利波利战役百年纪念活动。 据悉，伊丽莎白二世的母亲伊丽莎白王后直到101岁高龄才过世，家族有长寿基因。

2013年，英女王在温莎古堡与家人低调庆祝了自己的87岁生日，并参加了她最喜爱的赛马活动。 2014年，伊丽莎白二世的88岁大寿，正值复活节长假期，当天，女王与家人庆祝生日，中午在海德公园施放41响礼炮，伦敦塔有62响礼炮，温莎的大公园则施放21响礼炮，庆祝女王生日。此外，英国王室还在当天公布了最新的女王肖像照。 据悉，今年伊丽莎白生日当天，女王与家人在温莎古堡低调庆生。过去近1个月，英国女王都住在温莎古堡，没有安排官方活动。中午时分，英国皇家炮兵在伦敦海德公园放了41响礼炮为女王庆贺，还在邻近伦敦塔的泰晤士河畔放了62响礼炮。 伊丽莎白二世女王有两个生日。本次是她的真实生日，而每年，英国官方还会选择六月的一个周六为其祝寿，这一天被称为"女王寿辰日"或者"国王寿辰日"。这样做的原因是夏天的气侯较佳，适合安排阅兵游行。 直至今日，世界上仍然有15个国家奉英国女王为国家元首。拥有1000多个头衔的英国女王是世界在位时间第二长的君主，仅次于泰国国王普密蓬•阿杜德，也是英国迄今为止世界上在位时间第二长的君主，仅次于维多利亚女王。