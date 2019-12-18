哈萨克斯坦可再生能源项目已达89个

哈通社/努尔苏丹/12月18日 -- 哈萨克斯坦2019年新建可再生能源项目20个，总装机容量达476.55MW。

据能源部消息，截至目前，哈萨克斯坦全国可再生能源项目总数达89个，其中包括19个风能电站项目，30个太阳能电站项目，37个水电项目和3个生物质电站项目。

可再生能源项目总装机容量达1050MW。

根据可再生能源发展计划，2020年可再生能源发电量在总发电量中的占比将达到3%。

2030年这一数据将提升至10%，2050年将达到50%。

能源部称，为推动相关目标的实现，以及吸引投资企业投资可再生能源项目，政府制定了支持可再生能源发展的一系列举措，由国家单一购电单位——哈萨克斯坦结算金融中心（隶属哈国家电网公司）与可再生能源项目公司签订15年长期购电合同，按照拍卖价格进行保障性购电，并确保接入电网。

哈萨克斯坦自2018年起建立可再生能源项目拍卖机制。2018-2019年累计拍卖项目总装机容量达1255MW，来自全球12个国家的138家公司参加拍卖。自2019年起，能源部推出了新的可再生能源项目遴选拍卖机制，首个试点项目为突厥斯坦州沃特拉尔50MW太阳能电站项目，由意大利Arm Wind公司中标。