自中国撤离的首批89名留学生解除隔离出院回家

哈通社/努尔苏丹/2月17日 – 从中国撤回哈萨克斯坦的首批89名在华留学生，2月16日（周日）解除了医学隔离观察，从位于努尔苏丹的综合医疗中心传染病部出院。

据努尔苏丹市公共卫生管理局首席特邀传染病医师莎乌列·阿特哈耶娃介绍，首批自中国撤离的哈萨克斯坦侨民于2月2日抵达努尔苏丹，随即被安排进入以准备多时的隔离设施接受为期14天的医学观察。89人中还包括5名白俄罗斯公民和1名亚美尼亚公民。

«经过14天的观察，可以确定所有被隔离人员均没有感染新型冠状病毒。今天他们正式出院回家。»她说。

努尔苏丹市综合医疗中心负责人木合塔尔·托留塔耶夫称，中心的隔离病房均配有单独的通风设施，相互之间没有空气流通。

中心为所有89名留学生提供了一日5餐，准备了全新的衣物，更换了他们从中国带回的服装，并提供了配有全新号码的通讯工具。

«被隔离的人士均来自疫区中心城市，因此他们也对所有的程序表示了理解。被隔离人员被安置在1~2人，或3~4人一间的隔离病房当中。»他说。





来自阿拉木图市的阿扎尔·纳赫特别克从2018年开始，在中国学习语言。

«我在那里的一所师范大学留学，是根据哈国同中国的交换留学生计划前往中国的。隔离期间我受到了医生和护士们很好的照顾。»他说。

白俄罗斯公民瓦蒂姆·佩恩塔勒对哈萨克斯坦表示了感谢。

他说：«我在武汉的一家公司工作。2号乘机抵达努尔苏丹。我很感谢哈萨克斯坦在困难的时候给我们这些白俄罗斯人以庇护和帮助。谢谢医生和护士们的照顾。他们无微不至的照看我们，给我们一日5餐，让我们感觉像是在疗养院里度假一样。希望中国的疫情早日结束，我也好早日回去工作。»

【编译：木合塔尔·木拉提】