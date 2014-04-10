巴西8岁女孩有“神之手”称能治愈癌症和艾滋

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网援引美国猎奇网站"odditycentral.com"4月9日报道，8岁的巴西女孩桑托斯自称能传导耶稣的能量来治愈许多不治之症，包括癌症和艾滋。她的父亲在圣冈萨洛教堂担任牧师，他将女儿称作"小小传教士"。闻讯而来的人们都聚集在该教堂，望能一睹神童芳容并有幸被"神之手"触碰。

桑托斯治疗病人的一些片段被传到网上。在其中一个视频中，她正为一名身患艾滋7年的男子治疗。牧师对低头站着的男子说："小小传教士会触碰你，然后奇迹就会发生，你将摆脱病魔，感到温暖。"接下来，桑托斯把手放在男子头上，他立刻瘫倒在地，治疗便结束了。除此以外，一名拄着拐杖的女子由牧师带到人群前，她的腿被桑托斯触摸了几下，不一会儿，女子竟能丢开拐杖慢慢绕房间行走。 桑托斯通过该方法治病已有2年。她说："我父亲采访了很多接受过治疗的人，他们都表示已经痊愈。很多时候我只是默默向上帝祈祷，然后那个人就被治愈了。"在治疗过程中最令她感动的，就是向上帝祈祷以及上帝施展奇迹的时候。她很享受为别人带来快乐并希望成为一名医生。 由于五旬节派在巴西的盛行，驱魔和灵疗成为了人们的家常便饭。桑托斯每周2次在教堂为从全国各地赶来的病人治病。一般治疗结束，牧师会拿出一个碗，人们可根据自己意愿进行捐赠，此外也会在场边贩卖一些小物件，同时他还开放了通过Skype接受治疗的业务。