哈萨克斯坦电子政府网站成立8年

哈新社阿斯塔纳讯，据《国家信息技术》公司新闻办消息，4月12日哈萨克斯坦电子政府网站 www.egov.kz 成立8周年。电子政府网站成立以来以办公高效率获得民众青睐， 2014年第一季度网站访问量近150万人次，较去年同期增长三倍；网站注册人数达336183，较去年同期243 259人增长近30%。

目前，国家部门通过该网站为国民提供121种在线服务。此外，在网站还设有49服务中心。 网站建立8年期间为民众提供了800万次服务。 在各种服务中最热门的是：住址证明，登记不动产以及其他证明。 网站除了提供以上服务外，还对民众传达各类重要信息，仅今年第一季度就为逾100万人提供服务。 电子政府网站极大的节约了公民时间与金钱。比如通过网站，您可以1天内登记私人公司，15分钟内完成外宾登记、获得个人信用以及各种相关服务。 哈萨克斯坦的电子政府网站也收到国际社会的好评。2012年，哈萨克斯坦在联合国电子政务绩效评估就电子化参与度指标中排名第二。 据世界经济论坛最新数据，哈萨克斯坦网络普及率位居43位，与2012年相比上升12位，在独联体国家范围内居首。 《国家信息技术》公司总裁巴格达特•慕森表示，网站在提高政府各部门工作效率所起到的作用是显而易见的，极大的简化了民众办理文件流程。