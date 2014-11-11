印度8名妇女在接受绝育手术后死亡

哈通社阿斯塔纳11月11日电，据BBC报道，印度中部恰蒂斯加尔邦由政府组织的一次为妇女实施绝育手术的行动发生严重意外，8名妇女在手术后死亡，另外30人被送往医院，一些人情况危急。

星期六（11月8日）一共有83名妇女在恰蒂斯加尔邦比拉斯布尔区一个村庄的临时营地接受了输卵管结扎手术。 当地官员否认自己有渎职行为，但是村民们指责手术匆忙草率。 村民们说，只有一名医生带着一名助手在6小时内为所有83名妇女做了手术。 当地一位卫生官员对BBC说，现在还不能下结论，死亡原因只能在尸检之后做出。 恰蒂斯加尔邦卫生部长阿格拉瓦尔（Amar Agrawal）说，政府已经建立了一个委员会对事件展开调查，将会对责任者采取严厉措施。 但是他说，政府当前的注意力集中在为仍然没有康复的妇女提供医疗救治的工作上。 并非首次 这并不是印度首次发生绝育手术出现意外的事件。 2012年1月，比哈尔邦的3名男子在3小时内为53名妇女实施露天和没有麻醉的绝育手术，遭到逮捕。 有指称说，印度一些家境贫穷的妇女往往可以在接受绝育手术时得到经济补偿。 许多印度官员目前都对印度日益增长的人口感到担忧，印度人口据信将在2030年超越中国，成为世界第一人口大国。 过去数十年，印度各地政府一直宣传推动计划生育，试图说服人们少生孩子。 政府有时会组织实施绝育手术的临时营地，还有一些邦采取了刺激鼓励自愿接受绝育手术的措施。 全国性的计划生育行动在1970年代被抛弃，因为当时有人指责大批的印度男女被强行绝育。