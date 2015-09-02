中国8月份制造业活动降至三年低点

哈通社阿斯塔纳9月2日电 据《华尔街日报》1日报道，中国周二公布的数据又一次显示出中国糟糕的经济状况，衡量制造业活动的官方指标8月份降至三年低点，而通常强劲的服务业则显示出新的疲态。

与此同时，尽管政府努力提振经济，但私营部门公布的衡量制造业和服务业活动的指标也显示出一种类似的疲弱模式。

不过，分析人士称，一些疲弱可能是暂时的，原因是在纪念世界反法西斯战争胜利70周年前夕，北京周边地区为控制污染暂时关闭了一些工厂，这从一定程度上加剧了制造业的下滑。

不过，毫无疑问，中国的主要经济引擎没有全速运转。

国家统计局经济学家赵庆河在官方数据出炉后发布的政府公告中表示，目前中国制造业增长动力不足。

8月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)从7月的50降至49.7，不及市场预期的49.8。数值高于50意味着本月制造业活动较上月有所扩张，数值低于50则意味着萎缩。

同样于周二公布的8月中国非制造业PMI从7月的53.9降至53.4，表明非制造业活动扩张，但速度放缓。

政府表示，本月制造业疲弱的部分原因是天气因素和北京周边工厂关停。政府公告称，京津冀等地加大治理大气污染治理力度，主动放慢生产，该地区的PMI数据低于全国总体水平。中国政府计划本周四举行盛大的阅兵式，外界认为此举是为了彰显中国的军事和政治实力。

分析师称，非制造业PMI的疲软可能反映了股市6月和7月的暴跌对金融部门的破坏。

与此同时，据财新传媒和研究机构Markit共同编制的数据，8月财新制造业PMI终值跌至逾六年低点47.3，7月为47.8。8月终值高于上月末公布的初值47.1，但仍位于77个月低点。

8月财新中国服务业PMI从7月的53.8跌至51.5，为13个月来的最低增速，反映了非制造业部门增长乏力的局面。