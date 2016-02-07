联合国安理会8日将召开紧急会议商讨朝鲜发射远程火箭问题

哈通社阿斯塔纳2月7日电 据韩联社2月7日报道，朝鲜7日发射远程火箭后，韩美日三国随即请求联合国安理会召开紧急会议。由此，安理会决定于8日召开会议。

消息称，根据韩国外交部的要求，韩国驻联合国代表部向安理会主席国委内瑞拉驻联合国大使拉斐尔·拉米雷斯发送信函，提出了召开紧急会议的请求。此外，安理会常任理事国美国和非常任理事国日本也通过安理会理事国的联络渠道向安理会方面提出了召开会议的请求。报道指出，美日两国提出的请求包含韩国的立场也与美日相同的内容。

据悉，安理会在理事会提出请求的情况下可随时召开紧急会议，非理事国的联合国成员国也同样在威胁国际和平稳定的重大事件发生时可提出召开会议的请求。安理会将以非公开的形式召开此次会议，会议结束后安理会主席将举行新闻发布会，介绍会议结果。在朝鲜第四次核试验后，安理会曾于当地时间1月6日召开紧急会议发表谴责朝鲜核试的声明，并着手讨论采取全新措施制裁朝鲜。

朝鲜7日上午9时30分许发射的远程火箭在一级火箭助推器和整流罩分离后，9时36分在济州西南海域从雷达监测网上消失。韩军据此推测，朝鲜发射或失败。然而之后韩军发现朝鲜远程火箭发射体进入轨道，据此推定朝鲜此次火箭发射或已成功。随后于当天上午9时30分，朝鲜中央电视台做"特别重大报道"称，"光明星4号"运载火箭于平壤时间2月7日9时从平安北道铁山郡东仓里发射升空，后准确进入目标轨道。