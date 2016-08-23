“感知中国”活动8月底抵达哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳8月23日电 据中国驻阿拉木图总领馆消息，由中国国务院新闻办公室牵头组织的“感知中国·哈萨克斯坦行”活动将于8月26日至9月2日在阿斯塔纳和阿拉木图举办。此次活动由中国驻哈萨克斯坦使馆、驻阿拉木图总领馆和哈萨克斯坦外交部、阿斯塔纳市政府、阿拉木图市政府共同参加主办，中国河南、湖北、重庆、四川省（市）人民政府新闻办公室共同承办。

据悉，"感知中国·哈萨克斯坦行"活动包括开幕仪式、《丝路情长》综艺晚会、中国非物质文化遗产展、中国智造展、旅游推介会、"中国馆"等内容，将为哈萨克斯坦人民奉上一场主题丰富、形式多样、精彩纷呈的中华文化盛宴。其中，在中国智造展将以"智能造福人民，智联通达世界，智慧改变生活"为主题，力图展示中国智造造福人民生活的主旨，包括"智造工业展""智联生活展""智慧城市展"三个展区，充分展示了中国所奉行的创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展理念。



"感知中国"活动是中国国务院新闻办公室的品牌活动，自1999年以来已访问法国、德国、美国、巴西、澳大利亚、新西兰、坦桑尼亚、尼日利亚、缅甸等五大洲近40个国家。