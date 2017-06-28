哈驻华大使：哈萨克斯坦低浓缩铀储存库将于8月底揭牌

哈通社/阿斯塔纳/6月28日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫28日在亚信非政府论坛第二次会议开幕式上表示，哈萨克斯坦低浓缩铀银行将于8月29日"禁止核试验国际日"揭牌，该银行或将向伊朗供应核燃料。

亚信非政府论坛第二次会议28日在北京举行。中国国家主席习近平向会议致贺词。哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫、俄罗斯驻华大使杰尼索夫、上海合作组织秘书长阿利莫夫等嘉宾出席开幕式并致辞。



努雷舍夫表示，哈萨克斯坦欢迎伊朗和国际调停六方达成共识，通过伊朗核问题全面行动计划。哈萨克斯坦愿为伊朗核能和平发展提供全面帮助，包括在低浓缩铀银行范围内储存和供应核燃料。



他介绍道，在国际原子能机构领导下，2017年8月29日，在阿斯塔纳和乌斯卡曼市将举行该储存库的揭牌仪式。当天为庆祝"禁止核试验国际日"还将举行"无核化世界和全球安全奖"颁奖仪式。



伊朗和国际调停六国于2015年7月14日就多年未决的伊朗核问题达成历史性协议。长期谈判以通过联合全面行动计划告终，该计划的执行将全面解除联合国安理会、美国和欧盟对伊朗实施的经济和金融制裁措施以换取证明伊朗核计划的和平性质。 伊朗核问题全面协议于2016年1月16日正式执行。

哈萨克斯坦政府与国际原子能机构2015年签署了关于成立低浓缩铀银行的协议。该银行被视作储存伊朗核材料的潜在平台，其所在地点将位于乌斯卡曼市的乌尔巴冶金厂。