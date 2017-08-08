8日我国多地将持续高温天气

哈通社/阿斯塔纳/8月8日 - 8月8日，哈萨克斯坦大部分区域将持续高温无雨天气。

据国家气象总局消息，受气流过境影响，我国北方、西部和东部部分地区会有一定的天气变化，或有少量降雨或雷雨、冰雹天气。



具体而言，8日：



东哈州部分地区风速将为17-22M/S，最高风速可达30M/S。部分区域会有冰雹和强降雨；



巴甫洛达尔州少数地区会有15-20M/S大风，最高风速或达23-28M/S；



南哈州全天，克孜勒奥尔达州白天部分地区将有25M/S大风，并有可能引起尘暴；



北哈州部分地区风速将达15-20M/S，白天部分地区将有冰雹和强降雨；



西哈州、库斯塔奈州风速将达15-20M/S，西哈州部分地区或有冰雹；



江布尔州风速将达15-20M/S，或有尘暴；



阿特劳州、曼格斯套州、阿拉木图州、江布尔州、克孜勒奥尔达州、南哈州、库斯塔奈州、卡拉干达州大部分地区将持续高温天气。



西哈州、阿克托别州气温预计将极为炎热。



阿特劳州、克孜勒奥尔达州、阿拉木图州、江布尔州部分地区、南哈州、西哈州、阿克托别、卡拉干达、东哈州存在因高温干燥引发野外火灾发生可能。



【编译：木合塔尔·木拉提】