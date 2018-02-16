哈萨克斯坦-意大利政府间工作组第8次会议在罗马举行

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 - 据总理官网消息，哈萨克斯坦-意大利政府间工作组第8次会议15日在意大利首都罗马举行。

会议旨在促进两国在工业和经济领域的相互合作和经验交流。



会议由意方联合主席--意大利经济发展部副部长伊万•斯卡勒芳托主持。



会上，哈萨克斯坦投资和发展部投资委员会主席叶尔兰•卡伊洛夫作了发言。



他指出，意大利是哈萨克斯坦在欧洲主要的经贸伙伴和领先的投资来源国家，两国2017年双边贸易额达96亿美元，较2016年增长13.5%。



卡伊洛夫强调指出，哈萨克斯坦作为拥有1.8亿人口市场规模的欧亚经济联盟成员国，拥有成为向欧亚经济联盟、中国、中亚和中东地区出口产品的制造平台的巨大区位优势。



会议期间，双方就哈-意双边各领域合作问题进行了广泛的讨论，特别是在推动企业与银行之间的协作，在法律、能源、工业、农业等领域合作的发展，在人权领域的合作问题等。双方一致认同将文化和旅游确立为双边合作的主要方向。



值得一提的是，在当天的会议结束后，由哈萨克斯坦驻意大利使馆组织举办了旨在介绍哈萨克斯坦经济潜力的商业论坛，多家意大利知名企业参会。



【编译：木合塔尔·木拉提】